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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERAY YILDIRIM

Eray Yıldırım

Yenilik Partisi
Eray Yıldırım
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı