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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İREM YENİ

İrem Yeni

Yenilik Partisi
İrem Yeni
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Bitlis
Kaynak: Anadolu Ajansı