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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SÜLEYMAN AYDOĞDU

Süleyman Aydoğdu

Yeniden Refah Partisi
Süleyman Aydoğdu
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Isparta
Kaynak: Anadolu Ajansı