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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EZGİ KARDELEN TURAN

Ezgi Kardelen Turan

Vatan Partisi
Ezgi Kardelen Turan
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı