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ANASAYFA ŞEHİRLER ARTVİN VATAN PARTİSİ

ARTVİN - VATAN PARTİSİ

VATAN
KISALTMA :VATAN GENEL BAŞKAN :DOĞU PERİNÇEK KURULUŞ TARİH :1992
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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