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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DUYGU BENZER

Duygu Benzer

Türkiye Komünist Partisi
Duygu Benzer
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı