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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAZLI ECE MUTLU

Nazlı Ece Mutlu

Türkiye Komünist Partisi
Nazlı Ece Mutlu
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı