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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ADEM FERHAN ERDEM

Adem Ferhan Erdem

Türkiye Komünist Hareketi
Adem Ferhan Erdem
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı