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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN KAAN ERDOĞAN

Hüseyin Kaan Erdoğan

Türkiye Komünist Hareketi
Hüseyin Kaan Erdoğan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı