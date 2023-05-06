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ANASAYFA ŞEHİRLER BARTIN TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

BARTIN - TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

TKH
KISALTMA :TKH GENEL BAŞKAN :AYSEL TEKEREK
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
AMASRA
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KURUCAŞİLE
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MERKEZ
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ULUS
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Kaynak: Anadolu Ajansı