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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERSİN ÖZDEMİR

Ersin Özdemir

Türkiye Komünist Hareketi
Ersin Özdemir
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Adıyaman
Kaynak: Anadolu Ajansı