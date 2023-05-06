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ANASAYFA ŞEHİRLER MERSİN SOL PARTİ

MERSİN - SOL PARTİ

Sol Parti
KISALTMA :Sol Parti GENEL BAŞKAN :ÖNDER İŞLEYEN
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIYAYLA
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUT
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı