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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

RİZE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

RİZE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

RİZE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 252,766 | Katılım Oranı: %87.89
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.92167,216 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %16.6436,171 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.6910,199 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.282,784 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3649 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.17373 oy
%100
Seçmen Sayısı: 245,622 | Katılım Oranı: %76.57
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %80.57148,641 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %18.2733,708 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.162,137 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 169,220 oy 0
Millet İttifakı
%0 45,381 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%65.25 141,928 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%12.89 28,039 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.55 27,292 oy 0
İyi Parti
%6.07 13,206 oy 0
Saadet Partisi
%1.9 4,136 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.94 2,048 oy 0
Vatan Partisi
%0.16 354 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.13 276 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.1 228 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı