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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELÇUK GÜVEN ÜLKER

Selçuk Güven Ülker

Milliyetçi Hareket Partisi
Selçuk Güven Ülker
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : İÇ MİMAR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP İstanbul 1. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı

Kaynak: Anadolu Ajansı