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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MAHMUT CÜNEYT GÖZ

Mahmut Cüneyt Göz

Milliyetçi Hareket Partisi
Mahmut Cüneyt Göz
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
  • MESLEĞİ : MÜTEAHHİT
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Gaziantep 4. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı