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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI METE HAN ÖZKAN

Mete Han Özkan

Milliyetçi Hareket Partisi
Mete Han Özkan
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Artvin
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Artvin 1. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı