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ANASAYFA ŞEHİRLER BATMAN MİLLET PARTİSİ

BATMAN - MİLLET PARTİSİ

Millet
KISALTMA :Millet GENEL BAŞKAN :AYKUT EDİBALİ KURULUŞ TARİH :1984
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
BEŞİRİ
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GERCÜŞ
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HASANKEYF
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KOZLUK
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MERKEZ
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SASON
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Kaynak: Anadolu Ajansı