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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN DEMİRCİOĞLU

Hasan Demircioğlu

Millet Partisi
Hasan Demircioğlu
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı