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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EDA AKÇALI

Eda Akçalı

Memleket Partisi
Eda Akçalı
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı