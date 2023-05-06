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ANASAYFA ŞEHİRLER MUĞLA İYİ PARTİ

MUĞLA - İYİ PARTİ

İYİ PARTİ
KISALTMA :İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN :MERAL AKŞENER KURULUŞ TARİH :2017
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
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MENTEŞE
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MİLAS
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
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ULA
Açılan Sandık Oranı %0
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı