ÖZGEÇMİŞİ

Nimet Özdemir Kayseri ilinin Develi ilçesinde 1970 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra, Üniversite lisans derecesini Conley Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi üzerine tamamlandı. 2008 yılında ise, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette kurucu ortak olarak yer aldı. 2017 yılında kuruluşundan itibaren İYİ Parti çatısı altında yer alan Özdemir; İstanbul il ve ilçe delegeliği, Ümraniye İlçe yöneticiliğinin yanı sıra, İstanbul Toplumsal Politikalar Başkanlığı Şehit Gazi Komisyon Başkanı görevlerini üstlendi. Özdemir, İYİ Parti Doğa ve Çevre Politikalar Başkanlığı'nda, Hayvan hakları, STK ve derneklerden sorumlu başkan yardımcısı olarak İYİ Parti Genel Merkezi'nde siyasi çalışmalar yapmıştır. Aynı zamanda İYİ Pati platform yöneticisi ve İYİ Parti Gönüllüsüdür. Nimet Özdemir, bir kız çocuğu annesidir. İYİ Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayıdır.