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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUNA EBRU ÖZDEMİR

Tuna Ebru Özdemir

İyi Parti
Tuna Ebru Özdemir
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Hatay
  • MESLEĞİ : Serbest
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

Tuna Ebru Özdemir İYİ PARTİ Hatay 11. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı