Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN ALPDOĞAN

Hasan Alpdoğan

İyi Parti
Hasan Alpdoğan
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Gaziantep
  • MESLEĞİ : MÜHENDİS
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1969
ÖZGEÇMİŞİ

5 Şubat 1969'da Gaziantep'te doğdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı