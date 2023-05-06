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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VEJDİN ENSARİOĞLU

Vejdin Ensarioğlu

İyi Parti
Vejdin Ensarioğlu
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

17 Aralık 1973, Diyarbakır'da doğmuştur.

Kaynak: Anadolu Ajansı