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ANASAYFA ŞEHİRLER BİTLİS İYİ PARTİ

BİTLİS - İYİ PARTİ

İYİ PARTİ
KISALTMA :İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN :MERAL AKŞENER KURULUŞ TARİH :2017
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
ADİLCEVAZ
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AHLAT
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GÜROYMAK
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HİZAN
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MERKEZ
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MUTKİ
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TATVAN
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Kaynak: Anadolu Ajansı