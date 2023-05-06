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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ADNAN BEKER

Adnan Beker

İyi Parti
Adnan Beker
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
  • MESLEĞİ : YÖNETİCİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
  • DOĞUM YILI : 1964
ÖZGEÇMİŞİ

1964 Ankara doğumlu Adnan Beker ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı