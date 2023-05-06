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ANASAYFA ŞEHİRLER SİVAS TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

SİVAS - TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

TİP
KISALTMA :TİP GENEL BAŞKAN :ERKAN BAŞ KURULUŞ TARİH :2015
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
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GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
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KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞARKIŞLA
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SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı