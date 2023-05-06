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ANASAYFA ŞEHİRLER KARABÜK TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

KARABÜK - TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

TİP
KISALTMA :TİP GENEL BAŞKAN :ERKAN BAŞ KURULUŞ TARİH :2015
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
EFLANİ
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ESKİPAZAR
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MERKEZ
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OVACIK
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SAFRANBOLU
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YENİCE
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Açılan Sandık 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı