Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ASMİN NİMET SİNGEZ

Asmin Nimet Singez

Türkiye İşçi Partisi
Asmin Nimet Singez
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı