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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UTKU ALEMDAROĞLU

Utku Alemdaroğlu

Türkiye İşçi Partisi
Utku Alemdaroğlu
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı