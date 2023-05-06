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ANASAYFA ŞEHİRLER RİZE HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

RİZE - HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

HKP
KISALTMA :HKP GENEL BAŞKAN :NURULLAH ANKUT KURULUŞ TARİH :2005
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEYSU
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HEMŞİN
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İKİZDERE
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İYİDERE
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KALKANDERE
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı