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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MESUT KÜÇÜKOSMANOĞLU

Mesut Küçükosmanoğlu

Halkın Kurtuluş Partisi
Mesut Küçükosmanoğlu
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı