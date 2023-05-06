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ANASAYFA ŞEHİRLER KONYA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

KONYA - HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

HAK-PAR
KISALTMA :HAK-PAR GENEL BAŞKAN :DÜZGÜN KAPLAN KURULUŞ TARİH :2002
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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AKŞEHİR
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ALTINEKİN
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BEYŞEHİR
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BOZKIR
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ÇELTİK
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CİHANBEYLİ
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ÇUMRA
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DERBENT
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DEREBUCAK
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DOĞANHİSAR
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EMİRGAZİ
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EREĞLİ
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GÜNEYSINIR
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HADİM
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HALKAPINAR
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HÜYÜK
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ILGIN
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KADINHANI
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KARAPINAR
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KARATAY
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KULU
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MERAM
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SARAYÖNÜ
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SELÇUKLU
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SEYDİŞEHİR
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TAŞKENT
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TUZLUKÇU
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YALIHÜYÜK
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YUNAK
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı