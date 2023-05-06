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ANASAYFA ŞEHİRLER KASTAMONU HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

KASTAMONU - HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

HAK-PAR
KISALTMA :HAK-PAR GENEL BAŞKAN :DÜZGÜN KAPLAN KURULUŞ TARİH :2002
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
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AĞLI
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ARAÇ
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AZDAVAY
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BOZKURT
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ÇATALZEYTİN
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CİDE
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DADAY
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DEVREKANİ
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DOĞANYURT
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HANÖNÜ
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İHSANGAZİ
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İNEBOLU
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KÜRE
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MERKEZ
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PINARBAŞI
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ŞENPAZAR
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SEYDİLER
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TAŞKÖPRÜ
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TOSYA
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı