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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA OKUMUŞ

Mustafa Okumuş

Hak ve Özgürlükler Partisi
Mustafa Okumuş
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı