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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OKAN BOZKUŞ

Okan Bozkuş

Güç Birliği Partisi
Okan Bozkuş
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Kırklareli
Kaynak: Anadolu Ajansı