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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN KAYĞUSUZ

Hasan Kayğusuz

Güç Birliği Partisi
Hasan Kayğusuz
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı