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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT Ş

Murat Ş

Güç Birliği Partisi
Murat Ş
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı