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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERCAN BAYKUŞ

Sercan Baykuş

Genç Parti
Sercan Baykuş
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı