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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEDİM CAN ÇERÇEL

Nedim Can Çerçel

Genç Parti
Nedim Can Çerçel
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı