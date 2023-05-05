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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAHSİN BECAN

Tahsin Becan

Cumhuriyet Halk Partisi
Tahsin Becan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Yalova
  • MESLEĞİ : İnşaat Mühendisi
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1957
ÖZGEÇMİŞİ

1957 Ankara doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı