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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERAL AYHAN

Meral Ayhan

Cumhuriyet Halk Partisi
Meral Ayhan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Van
  • MESLEĞİ : İşletme
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
ÖZGEÇMİŞİ

Meral Ayhan Anadolu Üniveristesi İşletme Fakültesi mezunudur.

Kaynak: Anadolu Ajansı