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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSA EKİNCİ

İsa Ekinci

Cumhuriyet Halk Partisi
İsa Ekinci
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
  • DOĞUM YILI : 2001
ÖZGEÇMİŞİ

2001 Viranşehir doğumlu İsa Ekinci, İktisat Fakültesi öğrencisidir.

Kaynak: Anadolu Ajansı