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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM DİREK

İbrahim Direk

Cumhuriyet Halk Partisi
İbrahim Direk
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1976
Kaynak: Anadolu Ajansı