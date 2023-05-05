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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AZİZ BABACAN

Aziz Babacan

Cumhuriyet Halk Partisi
Aziz Babacan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
  • MESLEĞİ : İş insanı
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

Atmani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ilk kurucu başkanıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı