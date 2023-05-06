MERSİN - CUMHURİYET HALK PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MUT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay