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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HATİCE GÜL BİNGÖL

Hatice Gül Bingöl

Cumhuriyet Halk Partisi
Hatice Gül Bingöl
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kırklareli
  • MESLEĞİ : AKADEMİSYEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı