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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ONUR ULUDAŞDEMİR

Onur Uludaşdemir

Cumhuriyet Halk Partisi
Onur Uludaşdemir
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kars
  • MESLEĞİ : ELEKTRİK MÜHENDİSİ, SİYASET BİLİMCİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı