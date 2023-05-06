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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SİNAN KARAHAN

Sinan Karahan

Cumhuriyet Halk Partisi
Sinan Karahan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • DOĞUM YILI : 1970
Kaynak: Anadolu Ajansı