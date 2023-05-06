Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OĞUZ KEMAL YAKAR

Oğuz Kemal Yakar

Cumhuriyet Halk Partisi
Oğuz Kemal Yakar
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : SİYASET BİLİMCİ - İLETİŞİMCİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı